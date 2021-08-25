إعدام 878 كيلو أغذية فاسدة في حملة بجنوب سيناء

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ، حملة صحية لتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير54 محضرًا، بينها 33 محضر لنقص الاشتراطات الصحية، و 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية .

أعدام 98 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن إعدام 878 كيلو جرام من الأغذية الغير صالحة للاستخدام الأدمي، و98 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها، وتحرير محضر ضبط لـ 53 كيلو جرام لأغذية فاسدة، وسحب 56 عينة من مواد غذائية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

المرور على 27 منشأة غذائية مختلفة

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة قامت بالمرور على 27 منشأة غذائية مختلفة بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن خطة المديرية لمتابعة جميع مناطق تداول الأغذية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له، اليوم، استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة التفتيش برئاسة الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، وعضوية مراقبي الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية بمدن شرم الشيخ، طور سيناء، نويبع، طابا، وبالاشتراك مع مكتب مراقبة أغذية شرم الشيخ .