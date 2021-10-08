إيرادات الأفلام يوم الخميس.. «30 مارس» لـ أحمد الفيشاوي يحقق 560 جنيها

انخفاض كبير في إيرادات الأفلام، بالتزامن مع العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه بداية من غد السبت 9 أكتوبر، وبلغت إجمالي إيرادات الأفلام لليلة أمس الخميس مليون جنيه، وذلك رقم ضعيف مقارنة بالأسابيع السابقة، ويرصد «الوطن» إيرادات الأفلام ليوم الخميس.

فيلم عروستي

جاء في المركز الأول فيلم «عروستي» لأحمد حاتم وجميلة عوض، والذي عرض قبل أسبوعين في دور العرض بعد فترة تأجيل استمرت عدة أشهر بسبب ظروف فيروس كورونا، وحقق الفيلم ليلة أمس إيرادات بلغت 345 ألف جنيه.

وفيلم «عروستي» يشارك في بطولته كل من صابرين ومحمود البزاوي ومروان يونس وهند عبد الحليم وزينب غريب، وتدور قصته حول لعبة تلعبها جميلة عوض لاختبار حب أحمد حاتم لها وبعد ذلك يفاجئها هو الآخر بلعبة يلعبها عليها.

أما المركز الثاني في الإيرادات كان من صالح فيلم «ماكو» لـ نيقولا معوض وبسمة وناهد السباعي والنجم التركي مراد يلدريم وحقق الفيلم في ليلة أمس 169 ألف جنيه.

والفيلم تدور أحداثه حول قصة العبارة «سالم ‏إكسبريس»، وتدور معظم أحداث الفيلم تحت المياه، والتصوير تم بأحدث الكاميرات بصحبة طاقم أجنبي للتصوير تحت الماء.

والمركز الثالث في إيرادات الأفلام كان من نصيب فيلم «النمس والإنس» لـ محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول وشريف دسوقي ودنيا ماهر ومحمود حافظ وحقق الفيلم ليلة أمس 214 ألف جنيه.

المراكز الأخيرة في الإيرادات

والمركز الرابع كان من نصيب فيلم «العارف» لـ أحمد عز بإيرادات بلغت 132 ألف جنيه، واستطاع فيلم «موسى» لـ إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز أن يأتي في المرتبة الخامسة بإيرادات 65 ألف جنيه، والمراكز الرابعة الأخيرة بترتيب الإيرادات كانت من نصيب «200 جنيه، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا»، كما حقق المرتبة الأخيرة في الترتيب فيلم «30 مارس» لـ أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني بإيرادات بلغت 560 جنيها.