العثور على جثة شاب متحللة في «كشك كهرباء» بالعبور.. دخل لسرقته فصعقه التيار

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف هوية جثة مجهولة، متحللة، داخل كشك كهرباء في منطقة العبور، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى، وأخذ بصمات الجثة وتصويرها تمهيدا لكشف هويته واستدعاء أسرته.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على جثة داخل كشك كهرباء بمنطقة العبور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حاله تعفن لشاب، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل أية مستندات تدل على هويته.

وكشفت التحريات بأن المتوفى دخل كشك الكهرباء لسرقته فصعقته الكهرباء ولقى مصرعه علي الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية، وتم تصوير الجثة وأخذ بصماتها لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية، ونشر الصور في أقسام الشرطة للتعرف عليها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة مجهولة في حديقة بالموسكي

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب في حديقة بالموسكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابستها وكشف هوية المتوفى.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي للمتوفى بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، بأنه في العقد الرابع من العمر، وأرجع التقرير المبدئي للوفاة بأن جرعة زائدة من مخدر الهيروين وراء الوفاة، وتم كتابة التقرير وجارِ إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.