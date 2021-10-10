كل ما تريد معرفته عن تطوير منطقة نزلة السمان

نزلة السمان.. منطقة من المناطق العشوائية الجاري تطويرها، ضمن خطة الدولة، لتطوير والقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن بديل للمواطنين، يتيح لهم حياة آدمية كريمة آمنة، عقب سنوات عدة من الإهمال التي عانى منها المواطنون داخل المناطق العشوائية على مستوى المحافطات.

تطوير نزلة السمان

وخلال الفترة الماضية، تم نقل الأهالي من نزلة السمان إلى مشروع الإسكان البديل بمنطقة حدائق أكتوبر، في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن بديل لسكانها.

لذا أصبحت «تطوير نزلة السمان»، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة.

لم تكن منطقة نزلة السمان هي الوحيدة التي يجري تطويرها خلال هذه الأيام، بل وفرت الدولة وحدات سكنية لائقة لأهالي منطقة عزبة أبو قرن، العشوائية، حيث تم نقلهم إلى مشروع «معا»، وقبل إزالة أي منطقة يتم إخلاء الأهالي منها تمهيدًا لتطويرها.

سكن بديل لسكان المناطق العشوائية

ويعد مشروع معا واحداً من المشروعات السكنية التي وفرتها الدولة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، ضمن خطة توفير سكن آدمي وحياة كريمة للمواطنين، حيث تم تنفيذه بالتعاون بين صندوق «التنمية الحضارية»، ومؤسسة «معاً»، ومحافظة القاهرة، لتنسيق نقل سكان المناطق العشوائية بالقاهرة، وهو واحد من المشروعات السكنية، التي وفرتها الدولة خلال السنوات الماضية، لتكون بديلا لسكان المناطق العشوائية، مثل «حي الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة»، وهو مخصص لاستقبال منطقة عزبة أبوقرن، في مصر القديمة، التي يتم تطويرها خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لمصدر مسؤول بالمشروع.

ويضم مشروع «معاً» نحو 184 عمارة، بإجمالي 4416 وحدة، حيث تم افتتاحه أول يوليو 2021، ومنذ افتتاحه حتى اليوم، استقبل نحو 1140 أسرة، من عزبة أبوقرن، ويستقبل مشروع معا يومياً من 30 إلى 40 أسرة، يتم نقلهم بشكل يومي من منطقة عزبة أبوقرن، وتسكينهم داخل المشروع.

ويضم مشروع «معا»، نموذجين لمساحة الشقق داخل المشروع، فهناك شقق مساحتها 65 متراً تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ونموذج آخر مساحته 75 متراً، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.