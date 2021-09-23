مسئول: سكَّنا 1140 أسرة في وحدات كاملة التشطيب

يعد واحداً من المشروعات السكنية التى وفرتها الدولة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، ضمن خطة توفير سكن آدمى وحياة كريمة للمواطنين. مشروع «معاً» لتطوير العشوائيات تم تنفيذه بالتعاون بين صندوق «التنمية الحضارية»، ومؤسسة «معاً»، ومحافظة القاهرة، لتنسيق نقل سكان المناطق العشوائية بالقاهرة. لم يختلف المشروع كثيراً عن غيره من المشروعات السكنية، مثل «حى الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة»، بل هو مخصص لاستقبال منطقة بعينها، وهى عزبة أبوقرن، بمصر القديمة، التى يتم تطويرها خلال هذه الفترة، حيث تم نقل عدد كبير من السكان وتسكينهم على الفور، داخل الشقق المخصصة لهم بالمشروع، والذى يقع فى مدينة السلام، على بُعد مسافة قليلة من قسم السلام ثانٍ.

ويقول أحمد هشام، مهندس استشارى بصندوق التنمية الحضارية «تطوير العشوائيات» سابقاً، إن مشروع «معاً» يضم نحو 184 عمارة، بإجمالى 4416 وحدة، حيث تم افتتاحه أول يوليو 2021، ومنذ افتتاحه حتى اليوم، استقبل نحو 1140 أسرة، من عزبة أبوقرن.

ويضيف «هشام» أن المشروع يستقبل يومياً من 30 إلى 40 أسرة، يتم نقلهم بشكل يومى من منطقة عزبة أبوقرن، وتسكينهم داخل مشروع «معاً»، لافتاً إلى أنهم مستمرون فى استقبال سكان المنطقة، كى يتم تطوير المنطقة بأكملها: «مفيش يوم بيعدى من غير ما ييجى سكان من العزبة ويتسكّنوا فى الشقق». وأوضح المهندس الاستشارى أن هناك نموذجين لمساحة الشقق داخل المشروع، فهناك شقق مساحتها 65 متراً تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ونموذج آخر مساحته 75 متراً، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

ويتابع المهندس الاستشارى أنه فور وصول سكان منطقة عزبة أبوقرن إلى مشروع «معاً»، يتم تسليمهم الوحدات كاملة التشطيب والفرش، وبها جميع الأجهزة الكهربائية التى تحتاجها كل شقة: «الشقق هنا متشطبة على أعلى مستوى، ومفروشة بالكامل، أنتريه، سفرة، غرفة نوم، غرفتان للأطفال، وجميع الأجهزة الكهربائية».

ولفت المهندس الاستشارى بالمشروع إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة سكان المشروع، ومنها منطقة الورش الحرفية، التى تضم 61 ورشة، ومنطقة مركز شباب، ومنطقة للمركز الطبى، و«مول تجارى».

وعن وسائل الأمان داخل المشروع، أوضح «هشام» أن هناك مكتب أمن على بوابة المشروع، يمنع دخول مواطنين ليسوا من سكان المشروع، وكوسيلة أيضاً للحفاظ على المشروع من العشوائية، يمنع أمن المشروع دخول «التوك توك والتروسيكل»، مع توفير مواصلات داخلية للمشروع، ومنها أوتوبيسات النقل العام.