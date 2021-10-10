أسقف طنطا يدعو للتبرع لـ«مستشفى 900 900»: كونوا أغنياء في العمل الصالح

أشاد نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمبادرة رئيس جامعة طنطا بإنشاء مستشفى 900 900 في المحلة، قائلًا: «أشعر بسعادة غامرة لوجودي فى هذا اليوم المميز فى وضع حجر أساس 900900 التعليمي؛ لأنه صرح طبي كبير تشرف عليه جامعة طنطا بجميع كوادرها العظيمة».

الأنبا بولا: مبادرة رئيس جامعة فكر إنساني

وأضاف: «أطلق رئيس جامعة طنطا المبادرة على الرغم من أن تخصصه في الهندسة المعمارية ولكن بفكر إنساني»، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على أرض المحلة الكبرى، التي افتقدت لسنوات مثل هذه المشاريع الضخمة بالرغم أن المحلة بها مؤسسات تجارية كبرى.

أسقف طنطا: وضع حجر الأساس للمستشفى في شهر انتصارات أكتوبر والعيد القومي

كما أشاد بالاختيار الذكي في توقيت وضع حجر الأساس للمستشفى في شهر انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة وأيضًا احتفال السيد البدوي. داعيا لدعم مستشفى 900900 قائلًا: «لأن نكون أغنياء في العمل الصالح والعطاء لمثل هذا المشروع الضخم دعوة للمشاركة عمليًا بمحبة أن يشارك كل منا في وضع طوبة في هذا الصرح العظيم».

وتابع: «هنيئًا لمحافظ الغربية والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وهنيئًا للشعب المصري بأكمله لأن هذا المشروع تشرف عليه جامعة طنطا بجميع كوادرها العظيمة».

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى في حضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية والإعلامي أحمد شوبير والإعلامي أحمد المسلماني والكابتن شوقي غريب، والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.