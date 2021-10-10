لماذا يبحث الطلاب عن موضوع تعبير حول العام الدراسي الجديد؟

كشف عدد من معلمي اللغة العربية، عن إجابة السؤال الذي يتكرر كثيرا في الوقت الحالي، وهو «لماذا يبحث الطلاب عن موضوع تعبير عن العام الدراسي الجديد؟»، موضحين أنّ موضوعات التعبير يجب أن تكون قريبة من ذهن الطالب، والعام الدراسي الجديد موضوع يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، سواء ما يتعلق الإجراءات الوقائية ومواجهة فيروس كورونا، أو ما يتعلق بالكتب المدرسية وتسليمها للطلاب، أو الامتحانات.

موضوع تعبير عن العام الدراسي الجديد لوضع تصور للدراسة

وقال محمود البارودي، معلم لغة عربية، إنّ تكليف الطلاب بموضوع تعبير عن العام الدراسي الجديد، يساعد الطالب على وضع تصوره للدراسة ومدى انتظام العملية التعليمية في المدرسة، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة من موضوع التعبير وكتابة مقترحهم لسير الدراسة.

وأضاف البارودي لـ«الوطن»، أنّ موضوع التعبير عن العام الدراسي الجديد يمكن الطالب من التعبير عما بداخله وما يشعر به، مؤكدا أنّ موضوع التعبير من الموضوعات المهمة التي يجب عليه الاستفادة منه.

موضوع التعبير عن العام الدراسي الجديد للكشف عن مدى إقبالهم على الدراسة

من جانبه، أكد عبدالحميد عيسى، مدرس لغة عربية، أنّ موضوع التعبير عن العام الدراسي الجديد يهدف للكشف عن مدى إقبالهم على الدراسة وتحفيزهم على الذهاب للمدارس والواجبات.

وقال شاكر هجان، معلم لغة عربية، إنّ الطالب يجيب على سؤال التعبير بالتعرف على أصدقاء جدد، والتكيّف مع البيئة المحيطة والمعلمين، إضافة إلى مقترحاته للعملية التعليمية.

يذكر أنّ العام الدراسي الجديد 2021-2022، بدأ أمس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المنشآت التعليمية وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية، وتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وحرصت وزارة التربية والتعليم على التنسيق مع المديريات في مختلف المحافظات للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيامها.