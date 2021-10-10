مصرع وإصابة 12 في تصادم مروع بين سيارتين في الفيوم (صور)

سرعة زائدة.. صوت احتكاك شديد.. تبعته رائحة احتراق.. وتصادم عنيف بين سيارتين إحداهما أجرة «صندوق» والأخرى ميكروباص، وسط صرخات واستغاثات مستقليها، كان ذلك المشهد البشع سبباً في وقوف المارة بسياراتهم على جانب الطريق، وهرعوا لإنقاذ ضحايا الحادث في السيارتين، حيث تسبب الحادث في مصرع شخص وإصابة 11 آخرين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح، وسالت دماؤهم على الأسفلت في مشهد مؤسف، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وأجرة على طريق مصر الفيوم أسفل كوبري المشاه بقرية بيهمو التابعة للمركز، ووجود وفيات ومصابين.

الشرطة تنتقل لموقع حادث التصادم

على الفور، هرع ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 11 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بين السيارتين بسبب السرعة الزائدة، وجرى استخراج الجثة ووضعها على الطريق وتغطيتها كما جرى إخراج المصابين من السيارتين لحين وصول سيارات الإسعاف.

نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى.

إزالة آثار الحادث وتيسير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين على جانب الطريق، لتيسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.