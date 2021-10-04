مستشار الرئيس: تعاقدنا على كمية من سيارات الإسعاف لم تحدث في تاريخ مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تطور حدث في سيارات الإسعاف في مصر خلال الأزمنة الماضية، مشيرا إلى أنه عندما كان وزيرًا للصحة والسكان، تعاقد مع شركات يابانية، وتم الاتفاق على توريد سيارات إسعاف مجهزة إلى مصر، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف في مصر أمر مهم جدًا وضروري لأن الدولة المصرية كبيرة ومساحتها شاسعة.

أهمية توافر سيارات الإسعاف في مصر بكميات كبيرة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن المدن والقرى المصرية منتشرة في كل مكان، كما أنها مزدحمة بالسكان، وزيادة سيارات الإسعاف يساهم في تقليل الزمن والتوقيت ما بين الإبلاغ أو طلب سيارة إسعاف وبين وصولها، «لو فيه قلة في سيارات الإسعاف مش هنلحق الناس اللي عاوزة تروح مكان رعاية في أسرع وقت».

سنصل لرقم قياسي في السيارات الطبية في 2023

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن سيارات الإسعاف وتواجدها أمر مهم للغاية، خاصة في الفترة الحالية، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وفي ظل المبادرات الصحية الرئاسية العديدة، مؤكدًا أن العدد الذي تم الاتفاق على توريده لمصر، الذي سيتم تنفيذه في 2021 و2022 و2023 من سيارات الإسعاف، سنصل إلى رقم قياسي لم يحدث في تاريخ مصر.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه بانتهاء عام 2023، ستكون مصر قد تسلمت 4500 سيارة إسعاف من الأنواع المختلفة، مثل سيارات إسعاف عادية، وسيارات قوافل طبية شاملة، وسيارات عناية مركزة، وفضلًا عن ذلك سيتم تدريب الكوادر التي ستتعامل مع هذه السيارات، وتدريب المسعفين والكوادر الطبية من أجل التدخل السريع لإنقاذ المرضى في مواقع الحوادث، سواء كان هذا التدريب في مصر أو في ألمانيا، وتوطين مراكز التدريب.