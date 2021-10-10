تحرك جديد من «صحة المنيا» في واقعة العثور على لقاحات كورونا بترعة في بني مزار

شكلت مديرية الصحة في محافظة المنيا، لجنة طبية لجرد المخازن الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار محافظ المنيا، والنيابة العامة، على خلفية واقعة العثور على لقاحات كورونا داخل ترعة قرية إبشاق بمركز بني مزار ووسط أكوام القمامة.

تشكيل لجنة جرد

وينص قرار تشكيل اللجنة الصادر من مديرية الصحة بالمنيا تنفيذا لأمر النيابة العامة، «بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وعلى قرار محافظ المنيا رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار النيابة العامة ببنى مزار في التحقيقات التي تجريها في القضية رقم ۷۹۲۰ لسنة ٢٠٢١ التي أوصت بتشكيل لجنة برئاسـة وكـل الـوزارة الصحة وعضوية «مدير إدارة الطب الوقائي – مسئول التطعيمات بالمديرية – مدير إدارة الصيدلة بالمديرية- مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية – مسئول وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية».

وتضمنت المادة الأولى من القرار: تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتور محمد نادي سید، وكيل الوزارة، والدكتور علي محمد قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، والدكتور عماد محمد مهني مسئول الطعوم والأمصال، والدكتورة نسرين علام عبد الحميد مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، والدكتور محمد فاروق بشير مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة ميريت سامی، مسؤول وحدة الرقابة الداخلية.

جرد مخزن مديرية الصحة بالمنيا

وتضمنت المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة جرد مخزن مديرية الصحة بالمنيا والخاص بكمية اللقاح محل الواقعة والخاص بطلبية 1 أكتوبر 2021 « لقاح سيوفارم» لبيان الكمية المنصرفة من وزارة الصحة إلى مديرية الصحة بالمنيا والكمية المتواجدة فعليا بمخرن المديرية والخاصة باللقاح محل الواقعة، وفي حالة وجود عجز بين الكمية المنصرفة والموجودة وبيان العجز تحديدًا بينهما، وكذا فحص اللقاح المضبوط بمحل الواقعة ونوعه وعما إذا كان صالحا للاستخدام من عدمه وفي حالة عدم صلاحيته بيان السبب والمتسبب في ذلك تحديدا وكذا مطابقة الكمية المتواجدة حاليا والخاصة بكمية اللقاح محل الواقعة والخاصة بطلبية 6 أكتوبر 2021 «لقاح سينوفارم» بمخازن مديرية الصحة بالرصيد الدفتري للمخزن وإعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

وجاءت المادة الثالثة من القرار: «للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها».