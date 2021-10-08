استمرار التحقيق في العثور على لقاحات كورونا الملقاة بترعة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا التحقيق في أزمة العثور على لقاحات فيروس كورونا ملقاة أمام ترعة قرية إبشاق، التابعة لمركز بني مزار، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة بين المواطنين، خاصة أن تلك اللقاحات من أنواع مختلفة وتم العثور على كميات كبيرة منها.

تضارب حول كمية لقاحات كورونا الملقاة بترعة

وتضاربت أرقام عدد لقاحات كورونا التي تم العثور عليها بين مسؤولي مديرية الصحة في المنيا، فالبعض يؤكد أن الكمية التي تم العثور عليها تقدر بـ38 ألف لقاح فقط، فيما أكد آخرون أن عدد اللقاحات يصل إلى 65 ألفا، فيما قال فريق ثالث إنه تم العثور على 40 ألف لقاح عبارة عن أمصال، كل مصل يحوي 10 سم من المادة الفعالة ويكفي لتطعيم 10 أشخاص.

محافظ المنيا يتابع التحقيق في الواقعة مع مديرية الصحة

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في وقت سابق، عن فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وإحالة المتسببين للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة كافة التفاصيل والملابسات، مؤكدا أنه يتابع شخصيا سير التحقيقات التي تجريها مديرية الصحة بالمحافظة، التي تقوم بأعمال جرد دقيقة لجميع المخازن التي يتم حفظ اللقاحات بها، خاصة بإدارة مركز بني مزار، التي شهدت حدوث الواقعة.

بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على لقاحات كورونا ببني مزار

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من أهالي قرية إبشاق، التابعة لمركز بني مزار، بالعثور على كميات من لقاحات فيروس كورونا ملقاة بجوار ترعة، وبإخطار الإدارة الصحية انتقل فريق مختص وتم التحفظ علي الكميات وتجرى أعمال الفحص والتحقيق لكشف الملابسات.