حظك اليوم برج القوس الاثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة، فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب أو لإصلاح علاقة وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.