إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية إلى التحقيق بسبب «التزويغ»

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب على مستوى المحافظة للتحقيق؛ بسبب التزويغ من العمل وعدم الحضور حيث قام بتكليف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر.

خريطة لجنة متابعة العمل مراكز شباب طوخ وشبين

في إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب الناصرية ودندنا والدير وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض الكورونا.

كما شملت المتابعة في إدارة شباب طوخ مركز شباب ميت كنانة ومنشية مشتهر، ومشتهر، وتبين غياب بعض العاملين بهم. أما مركز شباب عرب الغديري وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب كفر طحوريا والأحراز، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب القلزم وكفر الصهبي والشيخة سالمة مغلقين في أوقات العمل الرسمية. كما تابعت اللجنة الحضانة الكائنة بمركز شباب ميت كنانة ومركز شباب الناصرية بطوخ.

توصيات لجنة متابعة مراكز شباب طوخ وشبين القناطر

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمرض كورونا المستجد وتنقية العضوية والعمل على زيادتها، في حين أمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يقوم بجولة ميدانية للمنشآت الشبابية الجديدة

في سياق آخر، أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة متابعة ميدانية للعديد من المنشآت الشبابية بمراكز المحافظة حيث تابع الصبروط، إنشاء الملعب الثلاثي بمركز شباب كفر علوان في وجود الأستاذ عماد الدين لطفي، مدير إدارة طوخ، الذي تنفذه الإدارة الهندسية بالمديرية في إطار مبادرة «بنكمل بعض».

ومن المقرر الانتهاء من ملعب شباب كفر علوان خلال هذا الأسبوع، وتهدف المبادرة إلى زيادة الأنشطة بالمركز التي تخدم أهالي القرية وتساهم في بناء النشء والشباب وكذلك زيادة الموارد المالية للمراكز التي تساعده في تنفيذ المزيد من الأنشطة الرياضية والشبابية.

كما شملت المتابعة عملية إنشاء المبنى الإداري لمركز شباب ترسا الذي تنفيذه شركة المدن بوزارة الشباب والرياضة الذي تم الانتهاء من الخرسانات والبناء وجاري تشطيب الأدوار الثالثة، وفي مركز شباب مدينة قها قام الصبروط بمتابعة عملية إنشاء الملعب القانوني الذي متوقف على تركيب الكشافات والنجيلة، أما بالنسبة لإنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع تم وضع الأساسات لجسم الحمام وغرفة الإدارة، وفي نفس السياق تم متابعة انعقاد الجمعية العمومية للمركز.

شملت المتابعة أيضا عملية إنشاء الملعب القانوني بمركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب الذي تنفيذه وزارة الشباب والرياضة، والمتبقي منه فقط فرد النجيلة وتسليمه، كما تم متابعة البدء في إنشاء حمام السباحة بنظام حق الانتفاع، وكذلك متابعة عملية إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب صنافير بقليوب والذي تنفذه أيضًا وزارة الشباب والرياضة في مراحله الأخيرة.

وقد شملت المتابعة أيضا الملعب القانوني بمركز شباب أبوالغيط القناطر الخيرية تنفيذ وزارة الشباب والرياضة متوقف على فرد النجيلة وأعمال الكهرباء.

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية تمت متابعة إنشاء الملعب الثلاثي بمركز شباب أجهور الصغرى الذي يتم إنشاؤه في إطار مبادرة بنكمل بعض التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ووجه «الصبروط» خلال متابعاته بضرورة العمل الجاد والسريع للانتهاء من الأعمال الإنشائية وفرد النجيلة في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المعد لذلك كما قام بتكليف الإدارة الهندسية بتكثيف المتابعة وإعداد تقرير دوري عن سير الأعمال.