نجل محمد فوزي: والدي رفض تقاضي مال عن لحن النشيد الوطني للجزائر

قال الدكتور منير محمد فوزي، إن والده الموسيقار الراحل محمد فوزي رفض أن يدخل أحد أبنائه مجال الفن وشجعهم على دخول مجالات الطب والهندسة، مبينا أن والده توفي عندما كان عمره 18 عاما أثناء دراسته الثانوية العامة، موضحا أن الأسرة انتقلت بالكامل للسكن في فيلا محمود فوزي بالهرم بعد أن عاشوا لفترة كبيرة مع أمه عقب زواج «فوزي» من زوجة أخرى، مؤكدا أن العلاقات كانت جيدة بين زوجات فوزي الثلاث.

والده كان يعمل طول اليوم

وأضاف «فوزي» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية « DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن والده كان ينزل من بداية اليوم ولا يعود إلا في آخر اليوم لأنه يعمل طوال الوقت، مشيرا إلى أن والده كان في المصايف يقضي معهم وقتا أطول.

محمد فوزي كان يضحك دائما

وأوضح نجل الفنان محمد فوزي، أنه لم يرَ والده حزينا ولا يظهر حزنه لهم، مؤكدا أن شخصيته في الأفلام هي شخصيته الحقيقية، مشيرا إلى أن أي شخص يجلس مع محمد فوزي يضحك كثيرا حتى لو كان الأمر جديا، وأوضح أن والده تأثر بعد تأميم شركته، مبينا أنه أصيب بمرض عقب هذا التأميم واستمر 3 سنوات حتى توفي.

«فوزي» لحَّن النشيد الوطني الجزائري مجانا

وأكد أن نجله شهد افتتاح معهد موسيقى باسم محمد فوزي في دولة الجزائر عقب تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد فوزي الذي لحن النشيد الوطني الجزائري، متابعا: «محمد فوزي خلقه عظيم وجاب الملحنين وعمل النشيد ومرضيش يتقاضى أي أجر عليه».