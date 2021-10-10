منن عبدالمقصود: نحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية بالأنشطة الثقافية

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن فئة المراهقين هي الأكثر إدمانا للهواتف المحمولة أو الألعاب الإلكترونية وأيضا المواد المخدرة، حيث إن وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة قد أطلقت حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وهو الأمر الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.

عبدالمقصود: الحملة ستنظم يوما رياضيا للمرضى يتخلله إقامة مباريات لكرة القدم

وأضافت «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الحملة تتمثل في تنظيم يوم رياضي للمرضى سيتخلله إقامة مباريات لكرة القدم، بإضافة لتنظيم أنشطة ثقافية بداخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية في كل أنحاء الجمهورية.

الحملة ستنطلق من مستشفى العباسية

وأوضحت أن الحملة ستنطلق من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بقطاع القاهرة الكبرى بمستشفيات مصر الجديدة للصحة النفسية، ومستشفى حلوان للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية، لافتة إلى أن وزارة الصحة حريصة على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين عبر تنظيم حملات وندوات دورية تستهدف رفع الوعي النفسي للمرضى وأسرهم: «الوعي زاد خاصة خلال جائحة فيروس كورونا بالإدمان وخطورته وكيفية التعامل معه وعلاجه».

يُذكر أنّ مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدّم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، إضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة يوميًا، من خلال الرقمين 08008880700، 0220816831.