التعليم بالغردقة «حاجة تاني».. مدرسة في حضن الجبل وكلية على شاطئ البحر

تختلف مدينة الغردقة في طبيعتها الجغرافية عن باقي المدن على مستوى الجمهورية، حيث تحيطها سلسلة جبال البحر الأحمر شرقا وشواطئ البحر غربا؛ مما جعلها تتميز بموقع فريد، كان له الأثر في ثقافة المجتمع الغردقاوي وطبيعة المعيشة في المدينة الساحلية وغلب ذلك الأمر على الدراسة، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022.

مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي في حضن الجبل

بدأ طلاب مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي، أول يوم دارسي داخل فصولها والتي تقع بين أحضان الجبل حيث تقع مدرسة الكوثر أسفل الجبل بمنطقة الكوثر الجديدة جنوب مدينة الغردقة وهي مدرسة حديثة العهد، حيث شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر طابور الصباح وقدم التهنئة لأولياء الأمور والطلبة وطمأن أولياء الأمور والطلاب تزامنا مع بدء عام دراسي جديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة.

كلية تربية على شاطئ البحر في الغردقة

وعلى شاطىء البحر شمال مدينة الغردقة تقع كلية التربية التي تطل على شاطئ البحر مباشرة، بشاطئ خاص، حيث يقضي الطلاب أوقات ما بين المحاضرات والترفيه على شاطئ البحر الأحمر.

واستقبلت كلية التربية بالغردقة الطلاب الجدد على أنغام السمسية حيث نظمت إدارة كلية التربية بالغردقة الطلاب برئاسة العميد محفوظ عبد الستار عميد الكلية حفل استقبال للطلاب الجدد شمل فرق سمسية وفرق أغاني نوبية، وذلك في أولى أيام العام الدراسي الجديد بالقرب من الشاطئ في مكان مفتوح، مراعاة للإجراءات الاحترازية.

«محفوظ»: الحرم الجامعي مقدس وله حرمة

قال الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل عميد كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي، إن الحفل يهدف استقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالكلية وهيئة التدريس كإجراء تعارف للطلاب الجدد وكذلك إرشادهم على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الكلية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة تحت إشراف الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن الحرم الجامعي مقدس وله حرمة تمامًا مثل دور العبادة «المسجد والكنيسة» ولن تسمح إدارة كلية التربية بالغردقة بالتجاوز بالملابس الممزقة للبنين وغير اللائقة للبنات».

وطالب الدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة بضرورة تلقي الطلاب لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا على عدم السماح بدخول حرم الكلية أو المشاركة بالمحاضرات إلا بعد تلقي لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.