وظائف البنك التجاري الدولي CIB لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. اعرف الشروط

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني حاجته لشغل عدد من الوظائف لذوي الخبرة وحديثي التخرج، وذلك بهدف تعزيز نمو البنك في السوق وفي إطار خطة البنك التوسعية، بالإضافة إلى حرص البنك على خدمة عملائه بأفضل صورة واجتذاب عملاء جدد.

شروط ومتطلبات الوظائف في البنك التجاري الدولي CIB

وتستعرض «الوطن» شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Teller

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عام من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة التعامل مع البرامج الأساسية مثل المكتب والإنترنت والبريد الإلكتروني.

Personal Banker

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عام من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المعرفة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.

Contact Center Operations Agent

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عام من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة التعامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال ممتازة.

الأوراق المطلوبة للحصول على وظائف البنك التجاري الدولي CIB

Payroll Personal Banker

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عام من الخبرة.

- أن يكون المتقدم على دراية بالمنتجات والخدمات المصرفية.

- ان يكون لدى المتقدم مهارات اتصال وعلاقات شخصية قوية.

Telesales Agent [Outsource]

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يمتلك المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون لديه مهارات البيع والاتصال والتفاوض.

Direct Sales Agent [Outsource]

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يمتلك المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون لديه مهارات البيع والاتصال والتفاوض.

Payment Acceptance Sales Representative

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عامين من الخبرة في نفس المنصب أو منصب مشابه.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه مهارات البيع والاتصال والتفاوض.

CLCU Agent

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

Consumer Overdraft Collector

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة الاقتصادية أو ما يعادلها.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يمتلك مهارات الاتصال والتفاوض الجيد.

L&D Data Entry Processor

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عامين من الخبرة.

Data Scientist

- شهادة جامعية مع أداء أكاديمي قوي في مجال كمي «الإحصاء أو الرياضيات أو بحوث العمليات أو الهندسة الصناعية أو المعلوماتية التجارية».

- خبرة عمل سابقة لمدة 1 إلى 3 سنوات في علوم البيانات أو الوظائف ذات الصلة بالتحليلات المتقدمة.

- أن يمتلك المتقدم مهارات اتصال وعرض تقديمي شفهي وكتابي ممتازة.

- مهارات ممتازة في استخدام Microsoft Excel.

Digital Channels Technical Specialist

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

Data Center Engineer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو الكمبيوتر، الاتصالات، الكهرباء أو ما يعادلها.

- الخبرة: بالنسبة للمهندس خبرة لا تقل عن 2 - 3 سنوات في وظيفة مماثلة، بالنسبة للمهندس الأول خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات في وظيفة مماثلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لمدى المتقدم مهارات اتصال جيدة.

GCR Officer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات داخل بنك CIB على مستوى البنك أو في مؤسسات مالية أخرى مقبولة.

- أن يمتلك المتقدم خبرة في العمليات المصرفية.

Lawyer

- الحصول على بكالوريوس في القانون.

- أن يكون المتقدم محامِ مقيد بمحاكم الاستئناف بنقابة المحامين المصرية.

- أن يمتلك خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات كمحام، و6- 8 محامِ أول.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الدخول على موقع بنك CIB وملء استمارة التسجيل إلكترونيا.