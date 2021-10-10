سائق يعثر على فلوس وذهب في شنطة بـ«توكتوك»: «بدور على صاحبتها»

برغم ظروفه المالية الصعبة إلا أنه رفض الحصول على أموال ومجوهرات وجدها داخل شنطة ليست من حقه، حيث عثر عليها أثناء توصيل سيدة بتوكتوك يقوده لتحسين دخله بعد عمله الأصلي كموظف في مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي يبحث عن مالكة الشنطة التي ركبت معه التوكتوك وتركتها.

عثر على الشنطة وبدأ رحلة البحث عن صاحبتها

«ما أقبلش على نفسي وبيتي الحرام، وأول ما شوفت الشنطة دورت على صاحبتها بس ملقتهاش لأنها مشيت بسرعة، ولحد دلوقتي بدور عليها»، بهذه الكلمات بدأ عبدالحميد القليوبي، السائق الأمين، حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه فور ركوب زبون آخر معه في التوكتوك تفاجئ بوجود الشنطة، وظل يبحث عن صاحبتها؛ ولكنه لم يجدها في أي مكان، فقرر فتح الشنطة لمعرفة محتوياتها وتفاجأ بوجود مصوغات ذهبية وأموال داخل الحقيبة.

نشر قصة الشنطة على فيس بوك للوصول لصاحبتها

وأضاف السائق، أنه قرر نشر القصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة عدد من الشباب للوصول إلى صاحبتها، مؤكدًا أنه يطالبها إذا رأت المنشور أو الفيديوهات المتداوله له على موقع التواصل الاجتماعي أن تذهب إليه، مشددا على أن الحقيبة معه ولم يشاهد أي شخص حتى زوجته وشقيقه محتوياتها حتى الآن.

وتابع: «عثرت من قبل على حقيبة بها 53 ألف جنيه، وبحثت عن مالكتها في كل مكان حتى عثرت عليها وسلمتها الحقيبة، وتفاجأت بأن هذه الأموال قرض حصلت عليه من أحد البنوك لتساعد في زواج ابنتها بعد وفاة زوجها، قائلا: «الحمد لله والدي علمني آكل رزقي بالحلال ودايما كان بيقولي الكفن ملوش جيوب».