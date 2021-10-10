الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا ادعاء سيدة اختطاف طفلتيها.

ورصدت أجهزة الأمن أحد الحسابات الشخصية، متضمنًا تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وخطف طفلتيها بأحد شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما

بالفحص، تبين أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما وهو محاسب بأحد البنوك، مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية، وعدد 4 من أقاربه خلال الرؤية الشرعية في المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، إذ قام والدهما وذووه باصطحاب الطفلتين ما دفع والدتهما صاحبة الحساب، مهندسة إلكترونيات، مقيمة بالقاهرة، باتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة التى تباشر التحقيق حاليًا.