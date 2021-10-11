مأساة أم تبحث عن ابنتها منذ 5 سنوات.. والأب ينفي خطفها

دموعها لا تتوقف، لم تعد قادرة على نسيان طفلتها التى مر أكثر من 5 سنوات وهى بعيدة عنها، لا تعلم عنها شيئًا منذ أن أخذها منها طليقها، ورغم حصولها على حكم بحضانة الطفلة، لكنها غير قادرة على التنفيذ بسبب قيامه بتغيير محل إقامته وتغيير هاتفه، حسبما أفادت في اتصال هاتفي مع «الوطن».

بداية المعاناة

بداية معاناة الأم المكلومة كانت من 5 سنوات، حينما تزوجت من والد طفلتها وراحت لتعيش معه بالقاهرة، تاركًة منزل أسرتها فى صعيد مصر، ولكن بعد فترة من زواجهما بدأت الأمور بينهما تدخل فى مرحلة من الخلافات، وكانت قد أنجبت طفلة، لتقرر بعدها أن تعود إلى منزل أسرتها مرة أخرى وتطلب الطلاق، وتم بالفعل الطلاق.

تتذكر الأم ذلك اليوم، حيث كانت فى عملها خارج المنزل، فحضر طليقها من أجل رؤية طفلته، ولكنه كان قد قرر أن يأخذ الطفلة ويعود بها إلى القاهرة، فأخبر «حماته» بأنه سيأخذها إلى السوبر ماركت حتى يشتري لها شيكولاته، وأنه سيعود بها مرة أخرى، ولكنه أخذها ولم يعد.

الزوج: معرفش مكانها فين

عقب عودة الأم من الخارج، أخبرتها والدتها بما حدث، فحاولت الأم التواصل معه هاتفيًا مرارًا وتكرارًا، وعندما أجاب أخيرًا على هاتفها أخبرها قائلًا: «معرفش مكانها»، برغم أنها شوهدت بصحبته، وظلت الأم تعيش حيرتها طيلة 5 سنوات لم تر فيهم طفلتها.

رحلة الـ 5 سنوات

القلق قاد الأم أن تستقل قطار الصعيد إلى القاهرة متوجهة إلى منزل أسرة طليقها هناك، ولكنها لم تجده، وأخبرها الجيران هناك بأنهم يأتون بين الحين والآخر لزيارة المنزل القديم ثم يغادرون، ولم تتمكن من الوصول للمنزل الجديد لأسرة طليقها، كما أنها استنفذت كل المحاولات الودية من أجل استرجاع طفلتها.

5 سنوات قضتها الأم في معاناة، فحنينها واشتياقها لطفلتها بات ألمًا لا يتوقف، كل ما تريده أن تطمئن على صغيرتها، التى هى فى أمس الحاجة إلى حضن والدتها خاصة أن الطفلة على وشك الالتحاق بالمدرسة، كما أنها فى حضانة والدتها، حيث حصلت على حكم بحضانة الطفلة، في الدعوى رقم 75 لسنة 2017.