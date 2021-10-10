وليد سليمان: «اللي بيحصل مع شيكابالا مرضهوش على نفسي»

أبدى وليد سليمان جناح الأهلي، رأيه في الأزمات المتكررة بين محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، وجمهور الأهلي، قائلًا: «اللي بيحصل مع شيكابالا مرضهوش على نفسي، بس مينفعش أعمل حاجة تضايق الجمهور، وفي ماتش السوبر، لو مكنش عبدالله جمعة وبعض لاعبي الزمالك راحوا لجمهور الأهلي، مكنش حصل الكلام ده بره مصر»، مشيرا إلى أن ما حدث أساء لمصر كلها.

عبدالله جمعة السبب في أزمة مباراة السوبر بالإمارات

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته اليوم، ببرنامج «مساء dmc»، الذي يذاع على شاشة dmc، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن بداية شرارة الأحداث كانت من عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك: «احتفل مع جمهورك، رايح ليه تعمل حركات مع جمهور الأهلي، وبعد كده نقول جمهور الأهلي».

طارق حامد راجل.. وكنا بنصلي الفجر مع بعض في المنتخب

وعن طارق حامد نجم متوسط ميدان الزمالك، أكد وليد: «لاعب كويس وراجل، وحبيته لما قربنا من بعض، وصلينا الفجر من بعض، ربنا يوفقه».

مصطفى شوبير مظلوم بسبب أبوه

كما تحدث وليد سليمان عن مصطفى شوبير حارس الأهلي، ونجل الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج بـ«أون تايم سبورتس»، وحارس الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق: «أحبه وسيكون حارس منتخب مصر، لأنه موهوب ويمتلك إصرارا غير طبيعي، ولم أرَ حارسا بهذه الموهبة طيلة مشواري كلاعب كرة قدم منذ 20 سنة، ويتعرض لظلم لأن والده أحمد شوبير.. وهيبقى حاجة كبيرة لو فضل على الإصرار اللي هو فيه».