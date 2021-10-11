نائب وزير التعليم: إغلاق أي فصل تظهر به حالات كورونا

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه يتم إضافة 800 ألف طالب سنويا، بالإضافة إلى المليون ومائة ألف الموجودين كل عام، مبينا أنه دخل الصف الأولى الابتدائي هذا العام مليونا طالب، حيث وصل عدد الطلاب هذا العام إلى 24 مليون طالب، وتضم مصر 60 ألف مدرسة، مبينا أن الدولة تبني 20 ألف فصل في السنة لكنها تحتاج 25 ألفا في السنة.

يجب الحضور إلى المدارس لتنمية المهارات

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، والمذاع على فضائية «CBC»، الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كان لا بد من حضور الأطفال هذا العام الدراسي إلى المدارس، بعد أن أمضوا عامين من التعليم المزدوج، مبينا أن الحضور إلى المدارس ينمي مهارات الطالب، لافتا إلى أنه يعذر كل أب حضر اليوم إلى المدرسة، مطالبا أولياء الأمور بعدم تكرار الحضور غدا في المدارس مع أبنائهم.

توجيه للإدارات بإمكانية تقسيم أوقات حضور الطلاب

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك توجيها للإدارات بإمكانية تقسيم أوقات الحضور بين الطلاب لتخفيف الضغط على المدارس، مبينا أن هناك مدارس في البساتين ودار السلام غير مزدحمة والأولاد مبسوطة من الحضور ولكن الذي تم نشره كانت أخبار سلبية، لافتا إلى أن هناك تقسيمة في الجلوس في الفصل، حيث يجلس الطالب القصير وصاحب المشكلة في النظر في المقدمة والباقي يجلس في الخلف.

جدل بسبب رفع علم فرنسا في مدرسة بدمياط

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك جدلا كبيرا حدث بعد أن رفع طلاب في مدارس بمحافظة دمياط علم فرنسا على أنه علم مصر، مبينا أن هذا كان إجراء غير مقصود من الطلاب.

«الصحة» تناشد أولياء الأمور التوجه للحصول على التطعيم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن وزارة الصحة ناشدت أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في المدارس ضرورة التوجه للحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مبينا أنه إذا ظهرت حالتا كورونا في فصل يتم إغلاقه، مبينا أنه يجب أخذ غياب الطلاب لمعرفة سبب الغياب مرض أو هناك أسباب أخرى، مشددا على أن الدولة حريصة على مصلحة الطلاب ويجب تكاتف أولياء الأمور في الأمر، موضحا أن كل مدرسة في مصر بها ماسحان حراريان، مبينا أن 97% من العاملين في التعليم حصلوا على تطعيمات أو سجلوا للحصول على التطعيمات.