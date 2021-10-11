بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة الحوثيين

دعت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، لمحاسبة الحوثيين على تهديدها للمدنيين، وقالت: «ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، اليوم.

البعثة السعودية: صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة لـ الحوثيين

وأضافت البعثة السعودية، أن الرياض لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وفق القوانين الدولية، موضحة أن صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة لـ الحوثيين.

وفي سياق آخر، دانت الحكومة اليمنية، بشدة، الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني، سالم السقطري، ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهما في منطقة حجيف بالعاصمة المؤقتة «عدن»، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والمرافقين.

واستنكرت الحكومة اليمنية في بيان، الفعل الإجرامي الغادر والجبان، مشددة على أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة لن تحقق أهدافها في خلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واعتزامها بتكاتف جهود جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»، وتوحيد الصف ضد الحوثيين المدعومين من طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وكانت مصادر محلية في اليمن، أشارت في وقت سابق، إلى سقوط عدد من الأشخاص، بين قتيل ومصاب، على إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة حجيف بمدينة التواهي، وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر طبية يمنية، مقتل قائد حراسة محافظة عدن والسكرتير الصحفي للمحافظ، الإعلامي أحمد بو صالح، بينما نجا محافظ عدن أحمد حامد لملس من التفجير.

بدوره، شدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضائل، على أن جرائم الحوثيين المدعومين من إيراني لن تثني الحكومة الشرعية والجيش الوطني عن المضي قدما نحو استكمال معركة التحرير في اليمن، مؤكدا على مواصلة دحر عناصر الحوثيين الرجعية التي تسعى إلى إعادة اليمن إلى الوراء

من جانبها، دانت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الهجوم الذي تعرض له موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني،معبرة عن استنكارها لهذه العملية الإرهابية الدنيئة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

«التعاون الإسلامي» تشدد على ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب

وأكدت المنظمة، موقفها الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، وشددت «التعاون الإسلامي»، على ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن بلاده تقف وتتضامن مع اليمن وشعبها، كما أكدت الخارجية البحرينية، وقوف المنامة مع اليمن لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيه.