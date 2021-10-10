تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بـ السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، ليل أمس السبت، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف، أعلنت، أمس الأول الجمعة، سقوط مسيرة مفخخة على «مطار الملك عبدالله» بـ جازان الواقعة جنوب غربي المملكة، أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران.

وفي اليوم ذاته، أكدت قيادة القوات المشتركة، تدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

وفي سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أمس السبت، الحوثيين بالتسبب في الدمار والانفصال النقدي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وتطرق «عبدالملك»، في مقابلة مع قناة «اليمن»، إلى الوضع الميداني، ووصف المعركة في مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، بأنها مصيرية لكل اليمنيين.

وأوضح أن هناك حكومة متطرفة في إيران، والذي يحدث في اليمن ليس من الحوثيين وحدهم، ولكنه مشروع خارجي للسيطرة على البلد لكي يكون في الفلك الإيراني.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، قال في وقت سابق، إن الأعياد والمناسبات الدينية والطائفية باتت مواسم يديرها الحوثيون المدعومون من ايران، لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز التجار والمواطنين بالانتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم.

وأوضح «الأرياني»، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الحوثيين، سخروا هذه الأعياد لتكريس أفكارهم المتطرفة الدخيلة على المجتمع اليمني، ونشر الطقوس الطائفية المستورد من إيران، وتأكيد تبعيتهم وولائهم لنظام الملالي.

رئيس الوزراء اليمني: الوضع في بلادنا خطير

من جانبه أشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الوضع في اليمن خطير وأن بلاده تمر بمرحلة دقيقة، وأكد المسؤول اليمني، على ضرورة أن تواجه الحكومة ما وصفه بالتدهور الاقتصادي والاختلالات الأمنية والعسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن بلاده تحتاج إلى دعم الأشقاء، واصفا «اتفاق الرياض» بـ الإطار العام، وأوضح عبدالملك: «ما لم نضع الحلول على الطاولة كيمنيين والعمل عليها لن يساعدنا الآخرون ويجب على القوى السياسية أن يكون لديها رغبة في مصالحة حقيقية».

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأمريكية، محاولة الهجوم الحوثي الشائن على مطار جازان في السعودية.