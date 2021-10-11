«الصحة»: 19.3 مليون مواطن سجل للحصول على لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من إرسال رسائل إلى 90% ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي وصل لـ 19.3 مليون مواطن، إذ تم إرسال رسالة لأكثر من 18 مليون شخص، وهناك توجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تسريع باقي إرسال الرسائل لكل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل.

تم التطعيم بأكثر من 21 مليون جرعة حتى هذه اللحظة

وأضاف «صلاح»، خلال حواره في برنامج «الصدى»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه حتى الآن تم التطعيم بأكثر من 21 مليون جرعة حتى هذه اللحظة، فضلًا عن أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك طلبة الجامعات من أجل التمتع بعام دراسي منتظم على غرار ما كان موجود قبل جائحة فيروس كورونا.

الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف طالب جامعي

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أنه حتى الآن تم الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف طالب جامعي، وأكثر من مليون و100 ألف عامل بالتربية والتعليم، كما أن الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا في تطعيم طلبة الجامعة لتأمين دخول الطلاب العام الدراسي الجديد، وتم استحداث خانتين إضافيتين سواء طالب جامعي أو من العاملين بالجامعات والتربية والتعليم من أجل أن يكون لهم الأولوية في إرسال الرسالة في نفس يوم التسجيل لتلقي اللقاح في اليوم التالي مباشرة.

وأوضح أنه لن يستطيع أحد في الفترة القريبة القادمة الدخول لأي مصلحة حكومية إلا ومعه شهادة تفيد بحصوله على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن متوسط التسجيل اليومي على موقع تلقي لقاح كورونا يتراوح بين 200 و250 ألف شخص، فمصر تنتج لقاح سينوفاج، وفى القريب العاجل سيكون هناك إنتاج للقاحات غربية، وتوفير عدد جرعات كبير، وسيتم الانتهاء من إرسال الرسائل لمليون شخص الذين لم تصلهم رسالة خلال هذا الأسبوع.