مفوضية عراقية: نسبة المشاركة الأولية في انتخابات البرلمان بلغت 41%

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، فجر اليوم، أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 41%، مشيرة إلى أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف مواطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

نسبة المشاركة في الانتخابات بـ كركوك بلغت 44%

وأضافت مفوضية الانتخابات، أن نسبة المشاركة في نينوى بلغت 42% ، فيما وصلت المشاركة في كركوك 44%، مشيرة إلى ان نسبة المشاركة في الأنبار سجلت 43%.

وأوضحت مفوضية الانتخابات العراقية، أن نسبة المشاركة في صلاح الدين بلغت 48%، بينما وصلت نسبة المشاركة في السليمانية بلغت 37%،

وتابعت مفوضية الانتخابات العراقية قائلة، إن نسبة المشاركة في أربيل بلغت 46%.

وكان رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، قال في وقفت سابق، إن نتائج الانتخابات سيتم إعلانها خلال 24 ساعة، مشيرا إلى إلى أن تحديد نسبة المشاركة رسمياً سيتم خلال ساعتين.

وأجرى العراق، أمس الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، وتنافس في الانتخابات التشريعية، 3249 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و21 تحالفاً، و109 أحزاب فيما تم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات.

وكان مدير مكتب زعيم التيار الصدري إبراهيم الجابري، قال أمس الأحد، إن التيار حصل على على 80 مقعدا قابلة للزيادة، مؤكدا بأنهم الكتلة الأكبر في البرلمان حتى الان.

وأضاف الجابري لشبكة «رووداو» الإعلامية: «الحمد لله على هذا النصر الكبير بقيادة الزعيم العراقي مقتدى الصدر»، معلنا أن الأنباء تثبت بأن لدى التيار 80 مقعدا وهذه المقاعد قابلة للزيادة.