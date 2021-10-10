10 منح للمتفوقين بمدرسة غبور 1 التكنولوجية للتدريب في ألمانيا

قال تامر محمود، مدير عام إدارة الامتحانات والتقييم بمدارس غبور 1 التكنولوجية، إنّ المدرسة ستوفر كل عام 10 منح دراسية لتدريب الطلاب المتفوقين في شركات تصنيع السيارات بألمانيا، لتشجيع الطلاب على التفوق وخلق منافسة قوية تعود بدرجة كبيرة على الطلاب، سواء في الناحية النظرية أو العملية.

دورات تدريبة داخل مراكز السيارات في مصر

وأضاف تامر لـ«الوطن»، أنّ المدرسة تعمل على توفير العديد من الدورات التدريبية للطلاب بمراكز السيارات المعتمدة في مصر، مثل مركز «منصور، ومرسيدس» وليس فقط التدريب في مراكز غبور للسيارات، موضحا أنّ الفرصة ستكون متاحة للطلاب لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصص الذين يرغبون الالتحاق به.

وأشار إلى أنّ الطلاب سيلتحقون بالقسم الذي يريدون الدراسة فيه، دون التدخل من قبل إدارة المدرسة في التوجيه الطلاب، مع مراعاة قدرات الطالب الذهنية والفكرية ومدى تحصيله العملي أثناء العام الدراسي.

مدة الدراسة داخل ورش المدرسة لمدة 30 أسبوع لتعريف الطلاب بالتخصصات المتاحة

وأوضح أنّ مدة الدراسة داخل ورش المدرسة ستكون 30 أسبوعا، لتعريف الطلاب بالتخصصات المتاحة، وتعليمهم الأساسيات الخاصة بهندسة السيارات وطرق عمل السيارة، وتعريفهم بعلم السيارات لتنمية المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعالم السيارات.

التزام الطلاب والمعلمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية تجنبا لإصابات كورونا

وبدأت مدرسة غبور1 التكنولوجية التطبيقية، استقبال طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021، وسط التزام جميع الطلاب والمعلمين في المدرسة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.