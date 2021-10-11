إيطاليا تبدأ تسيير رحلاتها لشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة نهاية أكتوبر

بدأت شركات السياحة الإيطالية تسويق برامجها إلى مصر، تمهيدا لاستئناف رحلاتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن تستأنف إيطاليا تسيير رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الشركات الإيطالية بدأت في إبرام تعاقدات مع فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم للأفواج الوافدة خلال الفترة المقبلة.

انتعاشة في إشغالات فنادق شرم الشيخ

وأضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن عودة الرحلات الإيطالية بعد فترة انقطاع تجاوزت السنة بسبب جائحة كورونا مهامة جدا، حيث أن السائح الإيطالى من أكثر سائحي العالم تفضيلا لزيارة مصر، خاصة شرم الشيخ ومرسى علم، لافتا إلى أن عودة الرحلات من السوق الإيطالي ستنعش نسب الاشغالات بفنادق شرم الشيخ ومرسى علم بداية من الشهر المقبل.

السياحة فى طريقها لاستعادة معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا

وأشار «عبداللطيف» إلى أن عودة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومن قبلها عودة الرحلات من بريطانيا وروسيا، بالتزامن مع زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا وبعض دول أوربا الشرقية كرومانيا، تٌبشر بقرب عودة معدلات السياحة الوافدة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن الموسم السياحي الشتوي لهذا العام سيشهد انتعاشة سياحية بكل المدن السياحية المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن كل المنشآت السياحية والفندقية جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى ضرورة قيام وزارة السياحة برفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة الفندقية، وذلك لاستيعاب أعداد السياح المتوقع زيارتهم لمصر خلال الشهور المقبلة، مشددا على ضرورة استمرار المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون في تطبيقها.