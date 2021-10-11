تدريب ومنح اجتماعية لرعاية العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد 

يعد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، واحدا من المزايا التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، المتوقع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

ويمنح صندوق حماية العمالة غير المنتظمة بموجب مشروع القانون الجديد، عددا من الخدمات لضمان استمرار الرعاية الاجتماعية لهذة الفئة من العمالة، في إطار مظلة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها وفقا للدستور، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية، قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق.

خدمات الصندوق للعمالة غير المنتظمة

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يدعم الصندوق النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، فضلا عن بعض الخدمات الأخرى، وهي كما يلي:

تدريب العمالة

يستهدف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة لتأدية أعمالهم، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

منح اجتماعية

كما يقدّم صندوق حماية العمالة غير المنتظمة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، عددا من الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية، كما يساهم الصندوق في تقديم ودعم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

مزايا حقوقية

يدعم صندوق حماية العمالة غير المنتظمة بموجب مشروع قانون العمل الجديد، توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة، كما يوفر سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية لهذة العمالة وذلك للحفاظ عليهم.

البرلمان يناقش قانون العمل

وكان مجلس النواب أحال مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي لمناقشته، لكن لم يتاح الوقت للانتهاء منه، ويعد مشروع قانون العمل الجديد على رأس الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الجديد، الذي بدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي.