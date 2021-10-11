مصدر بـ«التعليم»: 80% من المعلمين تلقوا لقاح كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنَّ التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة تطعيم العاملين بمديريات التربية والتعليم بلقاح كورونا، أظهر أنَّ 75 إلى 80% من المعلمين تلقوا اللقاح.

السماح للمعلمين غير الحاصلين على اللقاح دخول المدارس حتى أول أكتوبر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه سيُسمح للمعلمين غير الحاصلين على اللقاح بدخول المدارس في العام الدراسي الجديد، وأن يوقعوا في دفاتر الحضور، ويدخلوا الفصول، مع التشديد عليهم بأن ذلك لن يتكرر خلال أيام قليلة من الآن، وعلى أقصى تقدير سيتم منعهم من الدخول الأسبوع المقبل، وقد يمتد الأمر إلى نهاية أكتوبر بشكل استثنائي.

منع العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا من العمل مع بداية نوفمبر

وأضاف المصدر، أنَّه بعد انتهاء المدة، ومن بداية نوفمبر المقبل سيتمّ منع العاملين الغير حاصلين علي لقاح كورونا من دخول المنشأت التعليمية (المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الحكومية والخاصة بجميع أنواعها)، قائلاً، إنَّ الأمر يعد حاسمًا ولن يتم قبول أي أعذار وأن الوزارة أعطت فرصة ووقت للعاملين بالتسجيل للحصول على اللقاح، وأمامهم فرصة أخيرة قد تمتد إلى نهاية أكتوبر.

تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما

وتابع المصدر، أنَّه يجب علي العاملين بالتعليم بمساعدتنا في حماية نفسه والطلاب بالمدارس من خلال الحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت ممكن، وذلك بصـفة ضرورية للمساهمة في السيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوي، ولاستمرار العام الدراسي بشكل أمن.

وأوضح المصدر، أنَّ «الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تشدد على تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما ولا يسمح بدخول أي فرد غير متطعم داخل حرم المدرسة، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ تطعيم الطلاب أول نوفمبر المقبل».