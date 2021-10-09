«التعليم» تسمح لمن لم يتلقوا اللقاح بدخول المدارس حتى نهاية أكتوبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أنه تم السماح للمعلمين في المدارس التي بدأت اليوم، ولم يتلقوا تطعيم كورونا أن يوقعوا في دفاتر الحضور، ويدخلوا الفصول مع التشديد عليهم بأن ذلك لن يتكرر مطلع خلال أيام قليلة من الآن، وعلى أقصى تقدير سيتم منعهم من الدخول الأسبوع المقبل، وقد يمتد الأمر إلى نهاية أكتوبر بشكل استثنائي.

فرصة أخيرة للعاملين غير الحاصيلن على لقاح كورونا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه تم منح الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا فرصة أخيرة حتى الأسبوع المقبل، أو نهاية أكتوبر على أقصى تقدير للحصول على اللقاح، خاصة وأن وزارة الصحة تمنح الأولوية للعاملين في قطاع التعليم بالتطعيم ولا تتأخر عن توفير اللقاح لهم فور التسجيل.

وأضاف المصدر أن هذا أمر يعد حاسمًا ولن يتم قبول أي أعذار، باعتبار أن ذلك توجه دولة وليس وزارة التعليم، وخاصة أن الوزارة أعطت فرصة ووقت للعاملين بالتسجيل للحصول على اللقاح، وأمامهم فرصة أخيرة قد تمتد إلى نهاية أكتوبر، لكن لن يتم التهاون مع الممتنعين عن التسجيل والحصول عن اللقاح، لأن امتناع المعلم أو الإداري عن تلقي لقاح كورونا يجعله شريكًا في إيذاء الآخرين وخاصة الأطفال الذين لن يتم تطعيم حتى الآن.

اعتبار المعلم الممتنع عن التطعيم غياب دون إذن

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تعطي فرصة لغير المسجلين للحصول على اللقاح، بالتسجيل للتطعيم، واعتبار المعلم الرافض والممتنع عن التطعيم «غياب دون إذن» لحين حصوله على اللقاح، وقد يصل الأمر إلى المساءلة القانونية.

وتابع المصدر، قائلاً إن وزارة التربية والتعليم، تستلم تقرير شامل يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية للعاملين والمعلمين، سواء متلقي الجرعتين، أو متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يسجل.