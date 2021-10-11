وزير التعليم: شكل اليوم الأول للدراسة مرضٍ.. وأي مشكلة إدارية يتم التعامل معها في الحال

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد، منتظم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحا أنّ العام الدراسي مرضي بشكل كبير حتى الآن، وأي مشكلات إدارية تُرصد خلال الدراسة يتم التعامل معها في الحال، كما أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد منتظم في مدارس الجمهورية

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تسعى إلى انتظام واستقرار العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، وهناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتسجيل الغياب والحضور أثناء اليوم الدراسي، موضحا أنّه لن يسمح لأي طالب مصاب أو مخالط لحالة كورونا بدخول المدرسة، وذلك بعد تقديم ما يفيد بأنّه مصاب أو مخالط، لرفع الغياب عنه، لحين عودته للمدرسة مرة أخرى.

وزير التعليم: نسعى لانتظام واستقرار العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتا إلى أنّ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل حربها ضد سناتر الدروس الخصوصية: «الدروس الخصوصية تكلف أولياء الأمور نحو 20 مليار جنيه، وهذه الظاهرة لن تنتهي قبل أن يقتنع أولياء الأمور أنّه لا طائل منها».

وزير التعليم: حربنا على مراكز الدروس الخصوصية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأشار شوقي، إلى أنّه سيتم بدء تطبيق الوجبة المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، لكن هناك بعض الوقت لبدء صرفها للطلاب، حيث سيتم تقديم الوجبات المدرسية لنحو 13 مليون تلميذ يوميا، مؤكدا أنّه سيتم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 لـ8 مليارات جنيه، لبناء الجسم والاهتمام بصحة الأطفال وتجنب إصابتهم ببعض الأمراض مثل التقزم والأنيميا.