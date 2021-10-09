وزير التعليم: الوضع الصحي بالمدارس مطمئن وإجراءات صارمة ضد كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوضع الصحي بالمدارس مع أول أيام العام الدراسي الجديد، مطمئن للغاية، حيث بدأت الدراسة في 12 محافظة، اليوم، وستبدأ في جميع محافظات مصر صباح غد الأحد، الموافق 10 أكتوبر الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وانتظام العام الدراسي الجديد، دون معوقات، مؤكدا على أن الوزارة عازمة، على انتظام الدراسة بالمدارس، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وزير التعليم: الوضع الصحي في مدارس 12 محافظة مطمئن

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد، حضوريا في المدارس لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، محذرا من العقاب البدني للطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا على أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خضعت لعمليات تعقيم وتطهير، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولتوفير الأمن والراحة والسلامة، للطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس لجميع الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة جهزت غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير العملية التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتا إلى أنه تم التنبيه على العاملين في المدارس، بقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، علاوة على تجهيز ما يقرب من 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا في المدارس، بواقع 48 ألفًا و580 غرفة بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، و9 آلاف و169 غرفة بالمدارس الخاصة.

وزير التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي الجديد في المدارس

وأشار شوقي، إلى أنه سيتم تسجيل الغياب والحضور بدءا من اليوم، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، في العديد من المدارس، منوها إلى أنه في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة على أنه يتم عزل الطالب عزل منزلي، ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة، مؤكدا أنه في حال إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفياً، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة أسبوعين على الأقل.