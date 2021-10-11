«القوى العاملة» توفر 42 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بجدة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، وفّر 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وتابع هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان عن وزارة القوى العاملة، إنّ ذلك جاء في تقرير للوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

فرص عمل

وأضاف أنّ الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع شركة مودة وطن للمقاولات بالمدينة المنورة، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أنّ فرص العمل تتمثل في 3 محاسبين قانونيين، و2 محاسبين خبرة لا تقل عن 5 سنوات، و3 مهندسين معماريين، و10 نجارين مسلح، و10 عمال، و5 مبلطين، و5 سباكين، و4 دهان.

استقرار وأمان وظيفي

وأوضح الملحق العمالي بجدة، أنّ الأجور تحدد بناء على الخبرة وبعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد استقرار وأمان وظيفي، والعمل 8 ساعات يوميا، وإجازة أسبوعية، موضحا أنّ من يرغب في التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على الإميل التالي من هنا واتساب: 966562126576.