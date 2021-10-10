القوى العاملة: تعيين 1571 شابا بينهم 38 من ذوي الهمم بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1571 شابا، منهم 38 من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 2205 شباب، فضلاً عن توفير 215 فرصة عمل.

وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة وإصدار رخصة مزاولة المهنة لـ 625 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية على المهن المختلفة.

تجديد تراخيص عمل أجانب

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي، مدير المديرية بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية بحفظ 4 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 23 أجنبيا آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 520 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفرت عن تحرير 84 محضراً، وعمل 6 ندوات توعية للعاملين بلغ عدد المشاركين فيها 215 عاملا.

حملات للتفتيش على المنشآت

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتم التفتيش على 128 منشأة، وأسفر عن تحرير 39 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 11 ندوة توعية في نفس المجال، حضرها 136 عاملا، كما تم متابعة 111 منشأة يعمل بها 6820 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 4 منها وديا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكوى، وتبقى 21 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.