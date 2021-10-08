القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 17950 شابا و11.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة 

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة ىخلال الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر الجاري، من بينها تعيين 17 ألفا و950 شابا، وصرف 11.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات، وتحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والإمارات والسعودية، وبدء فعاليات دورة مدربين TOT مجاناً على الفندقة الشاملة بسوهاج، وتوفير 109 فرص عمل لذوي الهمم والقدرات ببورسعيد.

تهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد 1973، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

دورة تدريبية مجانية على الفندقة الشاملة

وأعلن «سعفان»، بدء فعاليات دورة مدربين TOT مجاناً على الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهني في سوهاج والتي تستمر 5 أيام، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.

وأوضح الوزير أن مميزات التدريب، إعطاء شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوى العاملة بسوهاج وبرنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر، وشهادة اعتماد للمدربين الأوائل من وزارة القوى العاملة، فضلا عن التعاقد مع المدربين المتميزين كمدربين لدورات الفندقة، بالإضافة إلى التعاقد معهم كأعضاء فنيين في لجان اختبارات قياس مستوى المهارة بالمديرية.

ملتقى لتوظيف ذوي الهمم

ونظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 17 شركة 109 فرص عمل، بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وأتاحت مديرية القوى العاملة في بورسعيد، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى، وبلغ عدد العقود التي وقعت 61 عقد عمل، وسيقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما عقدت المديرية، ندوة توعوية حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، عن الحالات التي يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حضرها 40 عاملاً من 17 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة.

مبادرة «صحتك غالية علينا» تصل أسيوط

كما وصلت مبادرة «صحتك غالية علينا» التي تنظمها وزارة القوى العاملة، محطة جديدة من محطاتها، بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، وذلك لتوعية العاملين بمستشفى القلب الجامعي، بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمالة.

وشمل حصاد الأسبوع، تعيين 17 ألفا و950 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات القليوبية والأسكندرية والقاهرة والغربية وقنا والمنوفية وبني سويف، بلغت 11 مليونا و659 ألفا و830 جنيها، والتفتيش على 4110 منشآت لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن لستخراج 13099 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 13099 عاملا.

تحويل مستحقات مصريين بالأردن

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، استطاع تحويل القائمة الـ 51 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 98 عاملا مصريا غادروا عمّان نهائيا، موضحا أن قيمتها بلغت 135 ألفا و570 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصري تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي في إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد لورثة عامل مصري توفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 602 دولار أي ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بدولة قطر، ينفي نشر إعلانات فرص العمل لمهن مختلفة بدولة قطر، على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن قطر لا تقوم بإصدار تأشيرات عمل للعمالة المصرية في الوقت الحالي، وأن ما تم تداوله مؤخرا في إحدى مجموعات «واتساب»، هي صورة لتأشيرة عمل مزيفة مدون بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصري.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية «نورا.أ.ح.ح»، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.

استقبال طلبات الراغبين في السفر

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريراً من مكتب التمثيل العمالي، يفيد بأن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية، في توفير 224 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن حداد ونجار مسلح، وبناء، ومليس محارة، ودهان، ومراقبين حدادين مسلح، ومراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، ومراقبين مليس ومحارة، ومراقبين بناء بالمملكة بجدة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، كما تمكن من تسوية جزء من مستحقات طبيب مصري يدعى «عماد.ح»، استشاري تجميل، بلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من الحصول على مستحقات ورثة عامل مصري البالغة 200 ألف درهم إمارتي، أي ما يوازي 850 ألف جنيه مصري تقريبا.