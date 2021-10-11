إزالة تعديا على الأرض الزراعية ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، حالة تعد بالبناء المخالف في المهد على قطعة أرض زراعية بقرية الديابية بقمن العروس بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

محافظ بني سويف يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للقانون، كذلك الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وسرعة الاستجابة لمتطلبات القرى وبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وفق الإمكانيات المتاحة.

رفع 80 طن قمامة من شوارع مدينة الواسطى

وفي سياق آخر، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أعمال التجميل ونظافة الشوارع ورفع إشغالات الطريق العام بمدينة الواسطى والقرى، في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة والقرى التابعة، حيث تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية للقضاء على تراكمات القمامة من خلال حملات متفرقة بدائرة المركز، أسفرت عن رفع أكثر من 80 طنا من شوارع ومداخل المدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي قمن العروس والميمون وإطواب وإنفسط وتوريدها لمصنع التدوير بكوم أبو راضي بالواسطى، ضمن جهود منظومة النظافة العامة بالمحافظة.