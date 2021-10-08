انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز أعلى محور عدلي منصور في بني سويف

انقلبت سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، أعلى محور عدلي منصور في مدينة بني سويف، منذ قليل، ما تسبب في غلق حركة المرور في اتجاه واحد لمدة دقائق، وانتقال قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف إلى مكان الواقعة، قبل أن يتم نقل الحمولة إلى سيارة أخرى ورفع السيارة النقل من مكانها وتسيير حركة المرور أعلى المحور في الاتجاهين.

سكرتير المحافظة المساعد يتابع الحادث

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، اللواء حسام حمودة، بمتابعة الإجراءات المنفذة، حيال انقلاب إحدى سيارات نقل أسطونات البوتاجاز أعلى محور وكوبري عدلي منصور، أثناء خط سيرها، قادمة من المنطقة الصناعية بشرق النيل متجهة إلى مدينة بني سويف لتوزيع حمولتها وتسليمها لمستودعات البوتاجاز.

مدير أمن بني سويف في موقع الحادث

وتوجه السكرتير المساعد لموقع انقلاب السيارة أعلى الكوبري، حيث تواجد اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس المدينة، والمهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، ومسؤولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن.

كردون أمني حول مكان انقلاب السيارة

من جانبه، قال اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، إنه تم عمل كرودن بمحيط الواقعة، حيث تم استعدال السيارة ورفعها، ونقل أسطوانات البوتاجاز لسيارة أخرى، وفرش مكان الانقلاب بالرمال، وتم إعادة تيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها، مشيرا إلى أن الحادث لم بنتج عنه خسائر بشرية.