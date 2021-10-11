طقس اليوم حار على القاهرة والعظمى 31 درجة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الإثنين، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

نشاط للرياح على بعض السواحل الغربية

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22