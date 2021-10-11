مقاعد جديدة لتلاميذ مدرسة المثلث بالخانكة بعد جلوسهم على الأرض (صور)

توافد طلاب مدرسة «المثلث الإبتدائية»، بالخانكة، على المدرسة في يومهم الدراسي الثاني، وجلس الطلاب على مقاعد جديدة وفرتها الإدارة التعليمية، وخصصت طفلين لكل مقعد لمراعاة الكثافات العددية، وهم نفس الطلاب الذين قضوا أول يوم دراسي لهم على الأرض، دون مقاعد.

وكان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أصدر قرارا بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مديرا آخر بدلا منه، بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لجلوس طلاب أحد الصفوف بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.

لجنة من الأبنية التعليمية تزود مدرسة الخانكة بمقاعد جديدة

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد المدرسة بالمقاعد اللازمة مشددا على توفير مقاعد للطلاب تحت أي ظرف اعتبارا من اليوم.

وأشار وكيل الوزارة إلى تزويد المدرسة بعدد من المقاعد، والانتهاء من فرش الفصل الذي شهد واقعة جلوس الطلاب على الأرض، مؤكدا التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، مشددًا على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

تعليم القليوبية انتظام اليوم الثاني للدراسة

وأعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الدراسة انتظمت في اليوم الدراسي الثاني في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية الطلبة والطالبات وكافة العاملين بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

وطالب وكيل الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس والفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.