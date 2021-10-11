إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 63 طريق «القاهره - الضبعة»، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وسحجات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بنطاق المركز، وجاري إسعاف المصابين.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد موسى عبد العال، 37 سنة، محمود مجدي عبد الفتاح، 32 سنة، خميس خلاوي عبد الفتاح، 43 سنة، شبر الخيمة، سيد عبد العظيم عثمان، 51 سنة، وحافظ هاشم حافظ، 42 سنة»، يقيمون بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وخضعوا للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع شاب

كما لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه أمس إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.