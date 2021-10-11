تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة بعد عودة المدارس

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، زحام مروري خاصة خلال فترة دخول المدارس، مما ترتب عليه كثافات مرورية مرتفعة في الشوارع بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وأيضًا الطلاب المتوجهين إلى المدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات من الشوارع والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة وأعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

تقدم «الوطن» لقرائها الحركة المرورية ليوم الإثنين والطرق البديلة تسهيلًا على المواطنين التنقل وتجنب المناطق المزدحمة كالآتي:

المناطق المزدحمة في محافظة الجيزة

شهد محور صفط اللبن كثافات مرورية متحركة، وينصح رجال الإدارة العامة للمرور التوجه لعرابي.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وأيضًا بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

كثافات مرورية بشارع الهرم وفيصل

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم، وبمنطقة مشعل وأيضًا كثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

زحام مروري بشارع جامعة الدول العربية

كما ظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وكوبري أكتوبر، وكثافات أخرى من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائري.

المناطق المزدحمة في محافظة القاهرة

ظهرت كثافات مرورية بنفق الأزهر، حيث شهدت المنطقة تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

بالإضافة إلى ظهور كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.