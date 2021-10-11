الأرصاد تكشف أسباب الارتفاع في درجات الحرارة.. تستمر حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية إنَّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من جنوب البلاد بسبب تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي، والذي ينشط تأثيره خلال فصلي الخريف والربيع.

وأضاف «شاهين» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ امتداد منخفض السودان يؤثر على مناطق من جنوب البلاد يعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون ممطرة على بعض المناطق، فيما تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وقال مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع خلال ساعات النهار، وإن كانت تشهد طقسًا لطيفًا ليلًا على أغلب المدن والمحافظات خلال الساعات الأولى من الليل، ويميل للبرودة أحيانًا في الساعات المتأخرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تحذيرات من الطقس خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة متابعة النشرات الجوية لمعرفة فرص التقلبات الجوية الواردة والمتوقعة.

وأوضح «شاهين»، أنّ أسباب الارتفاع في درجات الحرارة، الذي نشهده خلال هذا الأسبوع هي كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وذلك بخلاف الكتلة الهوائية القادمة من جنوب وأوروبا، والتي كانت تؤثر على البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22