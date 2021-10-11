بيع 218.6 ألف قنطار قطن في مزادات لصالح 22 شركة خلال 40 يوما

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تمّ تعميمها على كل محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريرًا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

فتح 193 مركزًا لتجميع الأقطان بـ14 محافظة حتى الآن

وأظهر التقرير، أنَّه تمّ فتح 193 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في 14 محافظة حتى الآن، فيما تمّ إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات التالية: «الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية».

وبلغت الكميات المباعة حتى الآن من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية نحو 218.6 ألف قنطار، اشترتها نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار في الوجه البحري لأصناف «جيزة 94، جيزة 86، جيزة 97» بين 4300 و5260 جنيهًا، أما في الوجه القبلي تراوح سعر قنطار القطن صنف «جيزة 95» بين 3255 و4450 جنيها.

تطبيق المزايدة العلنية وربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان

وتعتمد آلية بيع الأقطان فى المنظومة الجديدة على تطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

كما تعتمد المنظومة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن.