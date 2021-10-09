7.7% زيادة في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020-2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيـس الاتحاد البريدي العالمي، الذي تأسس في عام 1874، ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعدا لتبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار «الابتكار والتكامل والاندماج».

ووفق بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد 103.1 مليار جنيه عام 2020- 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019- 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.7٪.

قيمة المعاشات المنصرفة

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 2021، مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019- 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020- 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019- 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وبلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 266.5 مليون جنيه عام 2020- 2021 مقابل 239.3 مليون جنيه عام 2019- 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1٪.

المراسلات الداخلية

وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020- 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019- 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138٪.

عدد مكاتب الخدمات البريدية

وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتبا عام 2020-2021 مقابل 3973 مكتبا عام 2019- 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.

وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني، التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 19896 وحدة عام 2020-2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019- 2020، بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.