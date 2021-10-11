مزاد علني لتأجير أكشاك بالجيزة والمريوطية.. تأمين يبدأ من 3000 جنيه

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، طرح مزايدة علنية لتأجير أكشاك بموقف سيرفيس ميداني الجيزة والمريوطية.

تفاصيل المزايدة العلنية

- عدد (3) كشك بموقف سرفيس ميدان الجيزة.

- عدد (2) كشك بموقف سرفيس المريوطية.

على أن تقام جلسة المزاد يوم 17 أكتوبر 2021، بديوان عام محافظة الجيزة «إدارة العقود والمشتريات»، ومن يرغب التقدم بالمزايدة إحضار الآتي:

1. صورة البطاقة.

2. كراسة الشروط والمواصفات.

3. تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تامين ابتدائي لدخول المزايدة وهو كالآتي:

أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:

1. كشك رقم «1» تأمین ابتدائي 5000 جنيه.

2. كشك رقم «2» تأمین ابتدائي 3000 جنيه.

3. كشك رقم «3» تامین ابتدائي 3000 جنيه.

أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:

1. كشك رقم «1» تأمین ابتدائي 7000 جنيه.

2. كشك رقم «2» تأمین ابتدائي 5000 جنيه.

ويتم شراء كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الجيزة والكائن في: 406 شارع الأهرام.

يذكر أنّ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية، حيث تابع التجهيزات الجارية والوحدات التي تم وضعها، إضافة إلى أعمال البنية التحتية التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه، مشددًا على ضرورة أن تتم التجهيزات على أكمل ما يكون لينال استحسان المواطنين، أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك.

كما عاين محافظ الجيزة، المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاه لتسهيل حركة المترددين على الطريق، موجّهًا بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة.