ضبط فكهاني نصب على أهالي سوهاج في مليون جنيه: «هتاجرلكم فيها»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج، وآخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

التحريات: تاجر الفاكهة استغل رغبة الأهالي في الثراء السريع

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (تاجر خضروات وفاكهة - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الخضروات والفاكهة مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

المتهم يعترف بجريمته

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.