ضبط موظف لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط موظف بإحدى شركات المقاولات بالدقهلية، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووردت معلومات للإدارة العامة لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام موظف بإحدى شركات المقاولات بالدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام وصل إلى 1,260,000 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.