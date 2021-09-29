خطوات الاستعلام عن رصيدك من الدعم السلعي عبر هاتفك المحمول

خلال الفترة الأخيرة أصبح بالإمكان الاستعلام عن معظم الخدمات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بخدمات التموين إلكترونيًا، من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، حيث تم توفير موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية، والتي تقدم عددا من الخدمات في عدة مجالات حكومية، من ضمنها التموين، ومن أهم الخدمات التي قد يحتاجها المواطنون هي الاستعلام عن رصيد الدعم على بطاقة التموين.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن رصيد الدعم على بطاقة التموين للسلع الغذائية ونقاط الخبز، من موقعي دعم مصر، ومنصة مصر الرقمية، وذلك عبر هاتفك المحمول، وذلك في السطور التالية..

خطوات الاستعلام عن رصيد الدعم من موقع دعم مصر

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن رصيد الدعم من موقع مصر، اتباع الخطوات الآتية..

أولا الدخول على موقع دعم مصر واختيار خدمات تموينية للمواطنين ثم اختيار استعلام عن صرف البطاقة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

سيطلب منك إدخال رقم البطاقة التموينية والضغط على التالي.

ستظهر بيانات صاحب البطاقة التموينية، وسيطلب منك إدخال رقمك القومي للتأكد من أنك أحد المستفيدين.

ثم سيطلب منك إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يجب الضغط على عرض بيانات الصرف.

وفي النهاية سيظهر لك المستحق للبطاقة من الدعم، وما تم صرفه آخر شهر.

خطوات الاستعلام عن رصيد الدعم من موقع مصر الرقمية

كما يمكن الاستعلام عن رصيد البطاقة التموينية من موقع مصر الرقمية من خلال الدخول إلى المنصة أو من هنـا.

ثم تسجيل الدخول، باستخدام رقم هاتفك وكلمة السر الخاصة بحسابك.

الضغط على خدمات التموين، ثم اختيار الاستعلام عن صرف الدعم، ثم الضغط على ابدأ الخدمة.

سيطلب منك إدخال بيانات البطاقة ثم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم الضغط على التالي.

ستظهر بيانات البطاقة ورصيدك من الدعم.