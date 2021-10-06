«صحة دمياط»: تفعيل فرق الدعم النفسي للمرضى وذويهم بمستشفيات العزل

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اجتماعا اليوم، بحضور قيادات المديرية ومديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد، ومنهم الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، ودكتورة سوزان الكيكي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديري الإدارات المعنية .

الاطمئنان على جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة

وأشاد وكيل الوزارة بالأداء المتميز لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة كما ناقش جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

تفعيل فرق الدعم النفسي للمرضى وذويهم

كما تابع تواجد الأطباء والتأكيد على خدمات الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة مع تفعيل فرق الدعم النفسي للمرضى وذويهم بالمستشفيات وخاصة مستشفيات العزل .

مراجعة تانكات الأكسجين

وشدد على مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد المتاح بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات، ومراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث بالمستشفيات والتأكد من الأرصدة مع عمل حصر للأجهزة الطبية المعطلة وعمل مذكرة بها للمديرية للعمل على إصلاحها.

وأكد على استمرارية متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مدى توافر أسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا.